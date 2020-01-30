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Обучающимся в России студентам из Китая продлили каникулы
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РИА Новости

Обучающимся в России студентам из Китая продлили каникулы

13:58 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевДевушка
Девушка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Девушка. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Каникулы у студентов из Китая, обучающихся в России, из-за коронавируса продлены до 2 марта, соответствующий документ опубликован на сайте Минобрнауки.
"Обеспечить продление (предоставление) обучающимся, приезжающим из Китайской Народной Республики, каникул на срок до 2 марта 2020 года (имея в виду 14-дневный инкубационный период) с внесением соответствующих изменений в календарный учебный график", - говорится в приказе.
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В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
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