Зеленский и Помпео проведут встречу в Киеве 31 января

КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майкл Помпео проведут в пятницу встречу в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств.
"Тридцать первого января состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео", - сообщается на сайте президента.
По результатам встречи запланирован брифинг, который состоится в 13.00 мск.
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