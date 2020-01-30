Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T13:50+0300
https://ria.ru/20200130/1564058437.html
Зеленский и Помпео проведут встречу в Киеве 31 января
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/48/1562374826_0:0:3156:1775_1036x0_80_0_0_67fab0c616f5a3c670068a1244aa4d54.jpg
РИА Новости

Зеленский и Помпео проведут встречу в Киеве 31 января

13:50 30.01.2020
266
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майкл Помпео проведут в пятницу встречу в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств.
"Тридцать первого января состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео", - сообщается на сайте президента.
По результатам встречи запланирован брифинг, который состоится в 13.00 мск.
Госсекретарь США Майк Помпео
23 января, 00:16
Помпео назвал Украину "огромным торговым партнером" для США
041007
Обсудить 0
Майк ПомпеоВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Наамой Иссахар
Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар и ее матерью
Идлиб
Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе
Помощник президента Украины Андрей Ермак
Киев передал контактной группе новый список на обмен пленными
Идлиб
В Минобороны опровергли данные СМИ об ударах российских ВКС в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Источник рассказал о беседе Путина и Нетаньяху по "сделке века"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД анонсировал визит Лаврова в Венесуэлу
Флаги Израиля
В Израиле рассказали о причине воздушной тревоги на юге страны
Стиральная машина
СМИ раскрыли детали трагедии с "постиранным" на Урале младенцем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко прокомментировала "сделку века" по Израилю и Палестине
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Эксперт рассказал, чем Украине грозит истощение месторождений газа
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР намерен изменить порядок прохождения граждан через КПП
Государственный секретарь США Майк Помпео
США ищут сферы для совместной работы с Россией, заявил Помпео
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке
Президент США Дональд Трамп
Эксперты оценили "сделку века" США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30СМИ: в Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния