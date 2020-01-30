Путин поручил подготовить предложения о выплате к 75-летию Победы

Согласно поручению, выплату должны получить инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 2 ФЗ "О ветеранах", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период войны. Также предусмотрена выплата для вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто.