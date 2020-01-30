Путин поручил подготовить предложения о выплате к 75-летию Победы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России до 1 марта подготовить предложения о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе, постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии, говорится в поручениях по итогам 41-го заседания Российского организационного комитета "Победа", опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить и представить в установленном порядке предложения о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в документе.
Согласно поручению, выплату должны получить инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 2 ФЗ "О ветеранах", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период войны. Также предусмотрена выплата для вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Отмечается, что речь идет о выплате россиянам, "постоянно проживающим на территории Российской Федерации, а также указанным лицам - гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике".
Срок исполнения поручения - 1 марта 2020 года.