Россия и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса

Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань

Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские и китайские ученые ведут совместную работу по разработке вакцины против коронавируса , заявила журналистам в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Идет постоянный обмен информацией с КНР, идет совместная работа российских и китайских ученых по выработке сыворотки против коронавируса. Идет ускоренная, интенсивная работа", - сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что научные организации России участвуют в этой деятельности.

Матвиенко также отметила, что Россия приняла необходимые меры по недопущению вируса на территорию страны. "Они соразмерны и неизбыточны", - сказала она.

Парламентарий призвала не паниковать, "сегодня в России, слава Богу, нет ни одного такого случая (заражения), ситуация под контролем".

Она полагает, что обстановка в целом не требует каких-то дополнительных законодательных мер, все, что нужно для оперативного реагирования в подобных ситуациях, уже есть.