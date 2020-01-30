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Россия и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса
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РИА Новости

Россия и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса

13:43 30.01.2020 (обновлено: 13:59 30.01.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские и китайские ученые ведут совместную работу по разработке вакцины против коронавируса, заявила журналистам в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Идет постоянный обмен информацией с КНР, идет совместная работа российских и китайских ученых по выработке сыворотки против коронавируса. Идет ускоренная, интенсивная работа", - сказала парламентарий.
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Она подчеркнула, что научные организации России участвуют в этой деятельности.
Матвиенко также отметила, что Россия приняла необходимые меры по недопущению вируса на территорию страны. "Они соразмерны и неизбыточны", - сказала она.
Парламентарий призвала не паниковать, "сегодня в России, слава Богу, нет ни одного такого случая (заражения), ситуация под контролем".
Она полагает, что обстановка в целом не требует каких-то дополнительных законодательных мер, все, что нужно для оперативного реагирования в подобных ситуациях, уже есть.
Матвиенко подчеркнула, что Китай принимает серьезные меры для противодействия распространению вируса.
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28 января, 11:11
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Валентина МатвиенкоРаспространение нового коронавирусаКитайРоссияВ мире
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