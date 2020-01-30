В России подготовят федеральный проект по патриотическому воспитанию

"Министерству просвещения Российской Федерации совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и общественными объединениями подготовить и представить в установленном порядке федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках национального проекта "Образование", - говорится в поручении