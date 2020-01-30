В России подготовят федеральный проект по патриотическому воспитанию

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в рамках нацпроекта "Образование", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Министерству просвещения Российской Федерации совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и общественными объединениями подготовить и представить в установленном порядке федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках национального проекта "Образование", - говорится в поручении
Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 марта. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова.
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