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В России подготовят федеральный проект по патриотическому воспитанию
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РИА Новости

В России подготовят федеральный проект по патриотическому воспитанию

13:43 30.01.2020 (обновлено: 15:28 30.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в рамках нацпроекта "Образование", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Министерству просвещения Российской Федерации совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и общественными объединениями подготовить и представить в установленном порядке федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках национального проекта "Образование", - говорится в поручении
Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 марта. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова.
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Валерий ФальковОльга ЛюбимоваСергей КравцовВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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