Число эвакуированных с химфака МГУ из-за возгорания возросло до 800

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Порядка 800 человек уже эвакуировали, по уточненным данным, с химического факультета МГУ после возгорания в системе вентиляции, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что из-за короткого замыкания эвакуированы 200 человек.
"На период тушения пожара из здания было выведено почти 800 человек, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной возгорания в вентиляционном коробе стало короткое замыкание в электрощитовой. Общая площадь возгорания составила порядка двух квадратных метров.
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