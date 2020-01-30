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Число эвакуированных с химфака МГУ из-за возгорания возросло до 800
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РИА Новости

Число эвакуированных с химфака МГУ из-за возгорания возросло до 800

13:43 30.01.2020 (обновлено: 13:44 30.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Порядка 800 человек уже эвакуировали, по уточненным данным, с химического факультета МГУ после возгорания в системе вентиляции, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что из-за короткого замыкания эвакуированы 200 человек.
"На период тушения пожара из здания было выведено почти 800 человек, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной возгорания в вентиляционном коробе стало короткое замыкание в электрощитовой. Общая площадь возгорания составила порядка двух квадратных метров.
Пожарная безопасность в общественных местах
30 марта 2018, 08:00
Пожарная безопасность в общественных местах
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МГУ имени М. В. ЛомоносоваМЧС РФМоскваПроисшествия
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