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Костромские власти проверят инцидент с нянечкой, обзывавшей детей
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РИА Новости

Костромские власти проверят инцидент с нянечкой, обзывавшей детей

13:39 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр ПаниотовНовый детский сад
Новый детский сад
© РИА Новости / Александр Паниотов
Новый детский сад . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Управление образования Костромы проводит служебную проверку в связи с появившимся в соцсетях видео, где нянечка в детском саду в сердцах называет детей "маленькими мерзавцами", сообщила РИА Новости в четверг представитель горадминистрации.
В соцсетях появилась видеозапись, сделанная мамой одного из воспитанников детского сада №10 Костромы. Мама стоит в коридоре, в группе дети находятся вместе с помощником воспитателя, которая гневно кричит на них, называя "маленькими мерзавцами" и заявляя, что ей на них плевать.
По словам собеседницы агентства, женщина не только опубликовала видео в интернете, но и обратилась в городское управление образования.
"Специалисты управления сразу же выехали на место. Сейчас проводится проверка. Помощнику воспитателя грозит дисциплинарное взыскание, а в какой форме, будет определено после проведения проверки", - сказала представитель горадминистрации. Она отметила, что итоги проверки будут озвучены в пятницу.
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КостромаЯрославльПроисшествия
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