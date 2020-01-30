Костромские власти проверят инцидент с нянечкой, обзывавшей детей

"Специалисты управления сразу же выехали на место. Сейчас проводится проверка. Помощнику воспитателя грозит дисциплинарное взыскание, а в какой форме, будет определено после проведения проверки", - сказала представитель горадминистрации. Она отметила, что итоги проверки будут озвучены в пятницу.