ЕР хочет ввести нормы содержания активных веществ в организме водителя

За руль по-новому: автоэксперты о плюсах и минусах тестов на алкоголизм В водительскую медкомиссию добавят обязательный тест на определение алкоголизма и наркозависимости. Автоэксперты в целом поддержали новую меру и рассказали, как она отразится на россиянах и к чему готовиться злостным нарушителям ПДД.