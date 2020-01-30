ЕР хочет ввести нормы содержания активных веществ в организме водителя

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правозащитный центр "Единой России" предлагает законодательно закрепить предельно допустимое содержание активных веществ в организме водителя, сообщается на сайте партии.
Сопредседатель правцентра, депутат Госдумы Михаил Старшинов рассказал, что в ЕР поступило обращение от координатора общественного движения автомобилистов Петра Шкуматова. Эксперт отмечает растущее количество жалоб на пробел в законодательстве, позволяющий сотрудникам уполномоченных органов устанавливать состояние наркотического опьянения у водителей, которые употребляли общедоступные лекарства даже несколько недель назад. В связи с этим в партии считают необходимым обсудить проблему с привлечением представителей ГИБДД, медицинского сообщества, экспертов, профильных общественных организаций, автомобилистов и "найти оптимальное для всех решение".
"Сегодня современная диагностическая техника настолько чувствительна, что способна установить наличие буквально нанограммов различных веществ. А ведь в организме в течение долгого времени могут оставаться совершенно ничтожные объемы, в том числе медицинских препаратов. Чтобы избежать наказания невиновных людей, вероятно, есть смысл ориентироваться на научно определенные уровни содержания активных веществ, которые действительно оказывают влияние на безопасность дорожного движения. И закрепить их нормативно", – цитирует сайт партии слова Старшинова.
Сопредседатель правцентра подчеркнул, что результатом дискуссии должен стать пакет предложений, который позже будет учтен в законопроекте, призванном разрешить сложившуюся спорную ситуацию.
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