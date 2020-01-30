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Культура
2020-01-30T19:16+0300
https://ria.ru/20200130/1564057113.html
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
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РИА Новости

Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

13:27 30.01.2020 (обновлено: 19:16 30.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.

"Вспыхнул вдруг коронавирус, // У людей полно идей. // Путешествуйте по миру, // Пока нет очередей. // В Лувре без китайцев тихо, // В Эрмитаже — благодать! // Не бывает так, чтоб лихо // Не могло чего-то дать", — написал Шнуров в своем Instagram.

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КультураРаспространение нового коронавирусаЛенинградКитайУханьОбщество
Популярные комментарии
Эпидемия. Люди болеют, получают осложнения, умирают. А этот деятель "культуры" прикалывается. Это аморально.
30 января, 13:39
Вадим Викторович
24001017
Молодец Шнуров ,а эти зануды пусть боятся.
30 января, 15:12
сергей петров
2510107
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