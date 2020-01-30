Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
"Вспыхнул вдруг коронавирус, // У людей полно идей. // Путешествуйте по миру, // Пока нет очередей. // В Лувре без китайцев тихо, // В Эрмитаже — благодать! // Не бывает так, чтоб лихо // Не могло чего-то дать", — написал Шнуров в своем Instagram.