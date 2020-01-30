Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

"Вспыхнул вдруг коронавирус, // У людей полно идей. // Путешествуйте по миру, // Пока нет очередей. // В Лувре без китайцев тихо, // В Эрмитаже — благодать! // Не бывает так, чтоб лихо // Не могло чего-то дать", — написал Шнуров в своем Instagram.