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ЕСПЧ осудил Францию за плохие условия содержания заключенных в тюрьмах
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РИА Новости

ЕСПЧ осудил Францию за плохие условия содержания заключенных в тюрьмах

13:26 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека
Европейский Суд по Правам Человека
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европейский Суд по Правам Человека. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Европейский суд по правам человека осудил Францию за плохие условия содержания в тюрьмах, в частности, их перенаселенность, говорится в решении ЕСПЧ, которое было распространено пресс-службой суда в четверг.
С жалобами в ЕСПЧ обратились 32 заключенных (29 из них - граждане Франции), содержащихся в исправительных учреждениях Мартиники, Французской Полинезии, Гваделупе, а также в следственных изоляторах Нима, Ниццы, Френа. Они жаловались на плохие условия содержания под стражей, в частности, перенаселенность тюрем и неэффективность превентивных средств правовой защиты.
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"Суд рекомендует государству-ответчику рассмотреть принятие общих мер, направленных на устранение переполненности и улучшение условий содержания под стражей, и установить эффективные средства защиты", - говорится в коммюнике.
Суд постановил, что Франция должна выплатить заявителям суммы от четырех тысяч до 25 тысяч евро за моральный вред.
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Европейский суд по правам человекаФранцияВ мире
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