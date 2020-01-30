ЕСПЧ осудил Францию за плохие условия содержания заключенных в тюрьмах

С жалобами в ЕСПЧ обратились 32 заключенных (29 из них - граждане Франции), содержащихся в исправительных учреждениях Мартиники, Французской Полинезии, Гваделупе, а также в следственных изоляторах Нима, Ниццы, Френа. Они жаловались на плохие условия содержания под стражей, в частности, перенаселенность тюрем и неэффективность превентивных средств правовой защиты.