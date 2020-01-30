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Культура
2020-01-30T14:25+0300
https://ria.ru/20200130/1564056926.html
В Сети появились первые отзывы на "Хищных птиц" с Марго Робби
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РИА Новости

В Сети появились первые отзывы на "Хищных птиц" с Марго Робби

14:15 30.01.2020 (обновлено: 14:25 30.01.2020)
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© Warner Bros. Pictures/ DC Entertainment 2020Марго Робби в образе Harley Quinn тизере к фильму "Хищные птицы"
Марго Робби в образе Harley Quinn тизере к фильму Хищные птицы
© Warner Bros. Pictures/ DC Entertainment 2020
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. После снятия эмбарго в Твиттере стали появляться рецензии первых зрителей на фильм "Хищные птицы" с Марго Роби в роли Харли Квинн из "Отряда самоубийц", сообщает Independent.
Судя по ним, эксперты остались довольны. Они особенно отметили, что фильм получился смешным и веселым.
"Хищные птицы – прямо вот мой фильм. Он НЕЛЕПЫЙ: модные, экстравагантные дамочки ломают ноги мужчинам и делают друг другу комплименты!" — написала кинокритик Independent @clarisselou.
"Это смешная ода сестринским отношениям с уголовным налетом. Особенно запомнились сцены драк. Я меня была улыбка до ушей весь фильм", — прокомментировала редактор Screenqueenz @MillicentOnFilm.
"Это очень милая непритязательная и непринужденная картина, она вполне имеет право на существование. Бредовая криминальная комедия, которая отлично подойдет как кино для вечеринок", — поделился обозреватель Forbes @ScottMendelson.
Российская премьера ленты "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" состоится 6 февраля.
Постер к фильму Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
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