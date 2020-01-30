В Сети появились первые отзывы на "Хищных птиц" с Марго Робби

Марго Робби в образе Harley Quinn тизере к фильму "Хищные птицы"

© Warner Bros. Pictures/ DC Entertainment 2020 Марго Робби в образе Harley Quinn тизере к фильму "Хищные птицы"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. После снятия эмбарго в Твиттере стали появляться рецензии первых зрителей на фильм "Хищные птицы" с Марго Роби в роли Харли Квинн из "Отряда самоубийц", . После снятия эмбарго в Твиттере стали появляться рецензии первых зрителей на фильм "Хищные птицы" с Марго Роби в роли Харли Квинн из "Отряда самоубийц", сообщает Independent.

Судя по ним, эксперты остались довольны. Они особенно отметили, что фильм получился смешным и веселым.

"Хищные птицы – прямо вот мой фильм. Он НЕЛЕПЫЙ: модные, экстравагантные дамочки ломают ноги мужчинам и делают друг другу комплименты!" — написала кинокритик Independent @clarisselou.

"Это смешная ода сестринским отношениям с уголовным налетом. Особенно запомнились сцены драк. Я меня была улыбка до ушей весь фильм", — прокомментировала редактор Screenqueenz @MillicentOnFilm.

"Это очень милая непритязательная и непринужденная картина, она вполне имеет право на существование. Бредовая криминальная комедия, которая отлично подойдет как кино для вечеринок", — поделился обозреватель Forbes @ScottMendelson.