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McDonald's отменил акцию в Москве из-за профилактики коронавируса
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РИА Новости

McDonald's отменил акцию в Москве из-за профилактики коронавируса

13:21 30.01.2020 (обновлено: 13:27 30.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичРесторан McDonalds на Бронной улице в Москве
Ресторан McDonalds на Бронной улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Ресторан McDonalds на Бронной улице в Москве
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. McDonald's отменил акцию "биг мак по 3 рубля" на Пушкинской площади в Москве, приуроченную к 30-летнему юбилею работы сети ресторанов быстрого питания в России 31 января, из-за профилактики коронавируса, говорится на официальном сайте McDonald's в России.
По данным пресс-службы Роспотребнадзора на 30 января, случаев заражения коронавирусной инфекцией в России не выявлено.
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"Акция, приуроченная к 30-летию деятельности "Макдоналдс" в России, с предложением "биг мака по цене как 30 лет назад, которая должна была стартовать 31 января в первом предприятии быстрого обслуживания "Макдоналдс" (по адресу: г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 29), отменена", - говорится в сообщении.
Там поясняется, что "накануне правительство Москвы сообщило о мерах по предупреждению распространения коронавируса, проводимых в городе, где рекомендовало в ближайшее время воздержаться от проведения общественных мероприятий в местах массового скопления граждан с целью минимизировать риски распространения инфекции".
"Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, предпринимаемым правительством Москвы, и разделяем опасения относительно угрозы. Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников", - прокомментировал ситуацию гендиректор компании в России Марк Карена.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорМоскваКитайMcDonald's CorporationРоссияОбщество
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