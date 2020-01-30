McDonald's отменил акцию в Москве из-за профилактики коронавируса

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. McDonald's отменил акцию "биг мак по 3 рубля" на Пушкинской площади в Москве , приуроченную к 30-летнему юбилею работы сети ресторанов быстрого питания в России 31 января, из-за профилактики коронавируса, говорится на официальном сайте McDonald's в России.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора на 30 января, случаев заражения коронавирусной инфекцией в России не выявлено.

"Акция, приуроченная к 30-летию деятельности "Макдоналдс" в России, с предложением "биг мака по цене как 30 лет назад, которая должна была стартовать 31 января в первом предприятии быстрого обслуживания "Макдоналдс" (по адресу: г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 29), отменена", - говорится в сообщении.

Там поясняется, что "накануне правительство Москвы сообщило о мерах по предупреждению распространения коронавируса, проводимых в городе, где рекомендовало в ближайшее время воздержаться от проведения общественных мероприятий в местах массового скопления граждан с целью минимизировать риски распространения инфекции".

"Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, предпринимаемым правительством Москвы, и разделяем опасения относительно угрозы. Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников", - прокомментировал ситуацию гендиректор компании в России Марк Карена.