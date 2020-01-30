В Карелии полиция проверит заявление депутата об угрозах от чиновника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Полиция в Карелии проводит проверку по заявлению от депутата города Олонец Игоря Некина об угрозе причинения ему телесных повреждений, сообщил РИА Новости представитель отделения информации и общественных связей МВД по республике.
Ранее местные СМИ сообщили, что заместитель главы администрации Олонецкого района Юрий Минин во время сессии городского совета Олонца 28 января пообещал "набить лицо" городскому депутату Игорю Некину за критику в его адрес в группе "ВКонтакте", администратором которой является депутат.
Некин подтвердил РИА Новости, что инцидент действительно произошел во время сессии городского совета. "На сессии он угрожал разобраться, морду набить. Я обратился в полицию с заявлением об угрозе физическим насилием", - сказал депутат.
"В ОМВД по Олонецкому району зарегистрировано заявление от гражданина Некина об угрозе причинения ему телесных повреждений. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости пока не располагает комментарием Минина.
29 января, 20:30В "ЕР" пригрозили отставками "не слышащим президента" чиновникам