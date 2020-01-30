В Карелии полиция проверит заявление депутата об угрозах от чиновника

Ранее местные СМИ сообщили, что заместитель главы администрации Олонецкого района Юрий Минин во время сессии городского совета Олонца 28 января пообещал "набить лицо" городскому депутату Игорю Некину за критику в его адрес в группе "ВКонтакте", администратором которой является депутат.

Некин подтвердил РИА Новости, что инцидент действительно произошел во время сессии городского совета. "На сессии он угрожал разобраться, морду набить. Я обратился в полицию с заявлением об угрозе физическим насилием", - сказал депутат.