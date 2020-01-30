МСП Банк поддержал закрепление понятия "семейное предприятие"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правовое закрепление формулировки "семейное предприятие" определит этот вид бизнеса и расширит возможности его поддержки, считает заместитель председателя правления Правовое закрепление формулировки "семейное предприятие" определит этот вид бизнеса и расширит возможности его поддержки, считает заместитель председателя правления МСП Банка Олег Князев.

Минэкономразвития РФ разработало законопроект, в котором предлагает закрепить в законе о развитии малого и среднего предпринимательства термин "семейное предприятие". По мнению авторов, это позволит создать условия для развития инфраструктуры семейного предпринимательства в интересах развития общества и экономики в целом.

"Законодательное закрепление понятия "семейное предприятие" позволит четко определить этот вид бизнеса и обеспечить ему доступные меры поддержки", - сказал Князев РИА Новости .

По его словам, МСП Банк готов финансировать таких предпринимателей. "Например, в банке уже существует специальный кредит для поддержки семейного бизнеса – средства в размере от 1 до 10 миллионов рублей предоставляются по фиксированной ставке 8,5% годовых на срок до 3 лет", - рассказал зампред.

Он напомнил, что МСП Банк оказывает "специальную финансовую поддержку предпринимателям в других социально-значимых нишах: женское и молодежное предпринимательство, серебряный возраст, мама-предприниматель. Для них также доступно финансирование по льготным ставкам".

Поправки в закон предлагают относить к семейному предприятию производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские хозяйства и ИП, в которых не менее 50% являются членами одной семьи.