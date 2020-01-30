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МСП Банк поддержал закрепление понятия "семейное предприятие"
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РИА Новости

МСП Банк поддержал закрепление понятия "семейное предприятие"

13:15 30.01.2020 (обновлено: 14:58 30.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правовое закрепление формулировки "семейное предприятие" определит этот вид бизнеса и расширит возможности его поддержки, считает заместитель председателя правления МСП Банка Олег Князев.
Минэкономразвития РФ разработало законопроект, в котором предлагает закрепить в законе о развитии малого и среднего предпринимательства термин "семейное предприятие". По мнению авторов, это позволит создать условия для развития инфраструктуры семейного предпринимательства в интересах развития общества и экономики в целом.
"Законодательное закрепление понятия "семейное предприятие" позволит четко определить этот вид бизнеса и обеспечить ему доступные меры поддержки", - сказал Князев РИА Новости .
По его словам, МСП Банк готов финансировать таких предпринимателей. "Например, в банке уже существует специальный кредит для поддержки семейного бизнеса – средства в размере от 1 до 10 миллионов рублей предоставляются по фиксированной ставке 8,5% годовых на срок до 3 лет", - рассказал зампред.
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Он напомнил, что МСП Банк оказывает "специальную финансовую поддержку предпринимателям в других социально-значимых нишах: женское и молодежное предпринимательство, серебряный возраст, мама-предприниматель. Для них также доступно финансирование по льготным ставкам".
Поправки в закон предлагают относить к семейному предприятию производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские хозяйства и ИП, в которых не менее 50% являются членами одной семьи.
Под членами семьи понимаются супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, братья и сестры родителей каждого из супругов, усыновители, усыновленные. Опрос 16,8 тысячи семейных предприятий, проведенный Торгово-промышленной палатой в 2019 году, показал, что 83% респондентов удовлетворяют критериям, выделенным в проекте.
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