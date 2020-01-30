В Москве эвакуируют здание химического факультета МГУ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пожарные эвакуируют из здания химического факультета МГУ на Воробьевых горах в Москве студентов и сотрудников, сообщил РИА Новости пресс-секретарь факультета Сергей Ивашко.
Ранее экстренные службы сообщили, что задымление произошло на химическом факультете МГУ, спасатели ищут очаг возгорания.
"Сейчас пожарные по протоколу всех эвакуируют из здания", - сказал Ивашко, однако факт задымления не подтвердил.
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