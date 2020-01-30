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В Москве эвакуируют здание химического факультета МГУ
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РИА Новости

В Москве эвакуируют здание химического факультета МГУ

13:13 30.01.2020 (обновлено: 13:42 30.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пожарные эвакуируют из здания химического факультета МГУ на Воробьевых горах в Москве студентов и сотрудников, сообщил РИА Новости пресс-секретарь факультета Сергей Ивашко.
Ранее экстренные службы сообщили, что задымление произошло на химическом факультете МГУ, спасатели ищут очаг возгорания.
"Сейчас пожарные по протоколу всех эвакуируют из здания", - сказал Ивашко, однако факт задымления не подтвердил.
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