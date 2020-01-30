Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T13:13+0300
https://ria.ru/20200130/1564052564.html
Московские вузы продлят каникулы для студентов из Китая
https://cdn21.img.ria.ru/images/156378/89/1563788915_0:0:3344:1882_1036x0_80_0_0_52c302c70eddff48fbc4ce38c944806d.jpg
РИА Новости

Московские вузы продлят каникулы для студентов из Китая

13:13 30.01.2020
441
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажирка в защитной маске в аэропорту Шереметьево
Пассажирка в защитной маске в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пассажирка в защитной маске в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Совет ректоров вузов Москвы и Московской области принял решение в рамках борьбы с распространением коронавируса рекомендовать вузам продлить каникулы китайским студентам, обучающимся в столичных вузах, до 1 марта, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее по поручению мэра Москвы был создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Фармацевт в аптеке
Вчера, 12:13
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
"Москва продолжает вводить дополнительные меры по недопущению возникновения и распространения коронавируса на территории столицы. Во-первых, каникулярный режим для китайских студентов, обучающихся в российских вузах, продлен до 1 марта. Во-вторых, будет организован совместный медицинский контроль в общежитиях, куда после каникул вернулись ребята из Китая", - сказала Ракова.
Заммэра отметила, что по рекомендации Роспотребнадзора температуру у студентов необходимо проверять сразу по возвращении в общежитие с каникул и затем ежедневно перед выходом на учебу.
Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
Вчера, 08:00
У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаРоспотребнадзорМоскваМосковская областьОбразование - Общество
Рекомендуем
Прохожие в защитных масках на одной из улиц
США намерены организовать допрейсы для эвакуации американцев из Уханя
Ресторан McDonalds на Бронной улице в Москве
McDonald's отменил акцию в Москве из-за профилактики коронавируса
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи
В Москве эвакуируют здание химического факультета МГУ
Спецавтомобиль МЧС России
В новой Москве нашли снаряд времен войны в пункте приема металла
Горнолыжный курорт на острове Хоккайдо, Япония
СМИ: в Японии группа иностранных туристов попала под лавину
Идлиб
Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Карелии полиция проверит заявление депутата об угрозах от чиновника
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия приостановит оформление электронных виз гражданам Китая
Фармацевт в аптеке
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В РСТ рассказали, какие страны недополучат туристов из-за коронавируса
Европейский Суд по Правам Человека
ЕСПЧ осудил Францию за плохие условия содержания заключенных в тюрьмах
Стиральная машина
СМИ раскрыли детали трагедии с "постиранным" на Урале младенцем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Карачаево-Черкесии проверяют данные о насилии над детьми в детсаду
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" продлил период бесплатного возврата билетов в Китай
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Экс-полицейским по делу Голунова грозит до 15 лет колонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30СМИ: в Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
00:42В Афинах и Салониках протестующие сожгли американские флаги
Лента новостейМолния