Московские вузы продлят каникулы для студентов из Китая

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Совет ректоров вузов Совет ректоров вузов Москвы Московской области принял решение в рамках борьбы с распространением коронавируса рекомендовать вузам продлить каникулы китайским студентам, обучающимся в столичных вузах, до 1 марта, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее по поручению мэра Москвы был создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Москва продолжает вводить дополнительные меры по недопущению возникновения и распространения коронавируса на территории столицы. Во-первых, каникулярный режим для китайских студентов, обучающихся в российских вузах, продлен до 1 марта. Во-вторых, будет организован совместный медицинский контроль в общежитиях, куда после каникул вернулись ребята из Китая", - сказала Ракова.

Заммэра отметила, что по рекомендации Роспотребнадзора температуру у студентов необходимо проверять сразу по возвращении в общежитие с каникул и затем ежедневно перед выходом на учебу.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.