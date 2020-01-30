В новой Москве нашли снаряд времен войны в пункте приема металла

"В пункте приема металлолома на улице Железнодорожная в Щербинке обнаружен снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что место ЧП уже огорожено, вызваны саперы.

Двадцать первого января военные саперы вывезли для утилизации на подмосковном полигоне обнаруженный при проведении земляных работ на стройплощадке на улице Народного ополчения на северо-западе Москвы 76-миллиметровый снаряд времен войны без взрывателя.