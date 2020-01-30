В новой Москве нашли снаряд времен войны в пункте приема металла

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в четверг днем в пункте приема металлолома в новой Москве, на место обнаружения опасной находки вызваны саперы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В пункте приема металлолома на улице Железнодорожная в Щербинке обнаружен снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства.
29 июля 2019, 10:07В Волгограде возле монумента "Родина-мать зовет" нашли снаряды времен войны
Он отметил, что место ЧП уже огорожено, вызваны саперы.
Двадцать первого января военные саперы вывезли для утилизации на подмосковном полигоне обнаруженный при проведении земляных работ на стройплощадке на улице Народного ополчения на северо-западе Москвы 76-миллиметровый снаряд времен войны без взрывателя.