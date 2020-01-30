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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-30T13:09+0300
https://ria.ru/20200130/1564052332.html
Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/156277/39/1562773971_0:0:2534:1425_1036x0_80_0_0_fe04dfea73c967cf967d72e67dffad7d.jpg
РИА Новости

Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

13:09 30.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИдлиб
Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Идлиб
АНКАРА, 30 янв - РИА Новости. Главы генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе, сообщило минобороны республики в четверг.
"Главы генштабов Турции и России провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о ситуации в Идлибе", - говорится в сообщении ведомства.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииЯшар ГюлерИдлиб (мухафаза)Валерий ГерасимовТурцияСирияРоссияВ мире
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