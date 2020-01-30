На севере Омской области ввели режим ЧС из-за отключения газа в мороз

По информации пресс-службы правительства Омской области, отключение газа произошло в центральной и северной части Тары поздно вечером в среду, 29 января в 18.30 мск. Столбик термометра по данным Гидрометеоцентра России в Таре в это время опустился до минус 25 градусов, а в полночь - до минус 30 градусов. Под отключение попали 154 частных дома, в которых газ использовался для отопления и приготовления пищи и 31 многоэтажка, куда газ подаётся только для снабжения газовых плит.