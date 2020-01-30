На севере Омской области ввели режим ЧС из-за отключения газа в мороз

ОМСК, 30 янв - РИА Новости. Власти северного города Тары в Омской области с населением 28 тысяч человек объявили режим ЧС из-за отключения газа, сообщили РИА Новости в администрации Тарского района Омской области.
По информации пресс-службы правительства Омской области, отключение газа произошло в центральной и северной части Тары поздно вечером в среду, 29 января в 18.30 мск. Столбик термометра по данным Гидрометеоцентра России в Таре в это время опустился до минус 25 градусов, а в полночь - до минус 30 градусов. Под отключение попали 154 частных дома, в которых газ использовался для отопления и приготовления пищи и 31 многоэтажка, куда газ подаётся только для снабжения газовых плит.
"Да, в городе с населением 28 000 человек введен режим ЧС. Отключена часть населения. Но мы уже устраняем последствия, частные дома мы подключаем сейчас, не подключены остаются 128 абонентов. Думаю, в течение полутора суток мы их все подключим. Сегодня утром (30 января) начали подключать к газу 31 многоквартирный дом на 1285 квартир, где газ идёт для приготовления пищи", - пояснил РИА Новости глава Тарского района Евгений Лысаков.
Собеседник агентства уточнил, что у жителей частных домов есть печи как альтернативный источник отопления, в два дома из 198 отключенных администрация по просьбе жильцов выдала обогреватели. Предварительная причина отключения – попадание воды в систему газоснабжения, добавили в пресс-службе правительства.
Тара, по данным Омскстата на 1 января 2019 года, - второй по величине населения город в Омской области после столицы региона.
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