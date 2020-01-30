В Карачаево-Черкесии проверяют данные о насилии над детьми в детсаду

ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии проверяют информацию из СМИ о том, что в детском саду в регионе систематически и регулярно применяют насилие в отношении воспитанников, сообщает следственное управление СК по региону.
"Следственным отделом по городу Карачаевску начата проверка сообщения, размещенного в средствах массовой информации, о том, что в одном из детских дошкольных учреждений поселка Коста-Хетагурово Карачаевского района регулярно и систематически применяется насилие в отношении детей", - сказано в сообщении.
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В настоящее время на месте работает группа следователей и криминалистов, устанавливаются все детали произошедшего, опрашиваются родители воспитанников, должностные лица, ответственные за оказание воспитательных услуг и осуществляющие проверку безопасности учреждения, добавили в СК.
"По результатам проверки следствием будет дана правовая оценка действиям и бездействию лиц, в компетенцию которых входят вопросы надлежащего оказания услуг и обеспечения безопасности пребывания детей в детском саду, а также непосредственно участвующие в воспитательном процессе", - уточнили в управлении.