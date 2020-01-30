В Карачаево-Черкесии проверяют данные о насилии над детьми в детсаду

ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Следователи в Следователи в Карачаево-Черкесии проверяют информацию из СМИ о том, что в детском саду в регионе систематически и регулярно применяют насилие в отношении воспитанников, сообщает следственное управление СК по региону.

"Следственным отделом по городу Карачаевску начата проверка сообщения, размещенного в средствах массовой информации, о том, что в одном из детских дошкольных учреждений поселка Коста-Хетагурово Карачаевского района регулярно и систематически применяется насилие в отношении детей", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте работает группа следователей и криминалистов, устанавливаются все детали произошедшего, опрашиваются родители воспитанников, должностные лица, ответственные за оказание воспитательных услуг и осуществляющие проверку безопасности учреждения, добавили в СК.