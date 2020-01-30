"Аэрофлот" продлил период бесплатного возврата билетов в Китай

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" продлила период бесплатного возврата и переоформления билетов в Китай до конца февраля, сообщается на сайте компании.

"Аэрофлот" продлевает период возврата и переоформления билетов на рейсы по всем направлениям в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами "Аэрофлота" China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань) и партнерами по интерлайн соглашениям", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.

"Пассажирам с билетами под кодом SU по указанным маршрутам, оформленными не позднее 28 января 2020 года на даты перевозки в период с 24 января 2020 года до 29 февраля 2020 года, разрешается (без взимания дополнительной платы): вынужденное изменение даты вылета по тому же маршруту на даты вылета до 31 марта 2020 года; оформление вынужденного возврата билетов по месту их приобретения", - отмечает компания.

Ранее "Аэрофлот" предоставил пассажирам возможность сдать билеты в Китай с вылетом с 24 января по 7 февраля.

Кроме того, "Аэрофлот" снимает все ограничения по возврату групповых перевозок.