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Поклонская сравнила санкции США с бесполезной книгой жалоб в магазине
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РИА Новости

Поклонская сравнила санкции США с бесполезной книгой жалоб в магазине

13:04 30.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что санкции США напоминают книгу жалоб в магазине, от которой нет никакого толка.
Ранее США ввели новые индивидуальные санкции по Крыму, а также в отношении российской компании "Гранд Сервис Экспресс" - оператора поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Среди прочих под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк. До этого они попали в аналогичный список Евросоюза.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вчера, 08:44Сказано в эфире
Политик: новые санкции США против Крыма связаны только с одним США ввели новые санкции против Крыма. В эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко рассказал, кому, по его мнению, Вашингтон подает сигнал в первую очередь.
"Когда приходишь в магазин, там лежит книга жалоб. Туда что-то пишут, ругаются. Но толку от этого нет. Вот эту книгу жалоб мне напоминают санкции США. Я думала, там уже страницы кончились и все наши люди ходят под санкциями. Оказывается, нет. Сериал продолжается", - сказала РИА Новости Поклонская.
Для тех, кто попадает под западные санкции, "надо какую-то памятную медальку придумать", добавила она. "Хоть из шоколада. И раздавать всем, кто попал под санкции", - сказала депутат.
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Юрий ГоцанюкМихаил РазвожаевНаталья ПоклонскаяГосдума РФЕвросоюзКрымРоссияСШАВ мире
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