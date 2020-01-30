Поклонская сравнила санкции США с бесполезной книгой жалоб в магазине

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что санкции США напоминают книгу жалоб в магазине, от которой нет никакого толка.
Ранее США ввели новые индивидуальные санкции по Крыму, а также в отношении российской компании "Гранд Сервис Экспресс" - оператора поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Среди прочих под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк. До этого они попали в аналогичный список Евросоюза.
"Когда приходишь в магазин, там лежит книга жалоб. Туда что-то пишут, ругаются. Но толку от этого нет. Вот эту книгу жалоб мне напоминают санкции США. Я думала, там уже страницы кончились и все наши люди ходят под санкциями. Оказывается, нет. Сериал продолжается", - сказала РИА Новости Поклонская.
Для тех, кто попадает под западные санкции, "надо какую-то памятную медальку придумать", добавила она. "Хоть из шоколада. И раздавать всем, кто попал под санкции", - сказала депутат.