Поклонская сравнила санкции США с бесполезной книгой жалоб в магазине

"Когда приходишь в магазин, там лежит книга жалоб. Туда что-то пишут, ругаются. Но толку от этого нет. Вот эту книгу жалоб мне напоминают санкции США. Я думала, там уже страницы кончились и все наши люди ходят под санкциями. Оказывается, нет. Сериал продолжается", - сказала РИА Новости Поклонская.