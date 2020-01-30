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В Германии медсестру заподозрили в покушении на убийство новорожденных
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РИА Новости

В Германии медсестру заподозрили в покушении на убийство новорожденных

13:00 30.01.2020 (обновлено: 13:51 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевНоворожденные дети
Новорожденные дети
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Новорожденные дети. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Медсестру университетской клиники Ульма (федеральная земля ФРГ Баден-Вюртемберг) заподозрили в покушении на убийство после того, как у недоношенных детей в клинике из-за морфина возникли угрожающие жизни проблемы с дыханием, сообщается в пресс-релизе прокуратуры Ульма.
В заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры, отмечается, что приблизительно в одно и то же время проблемы с дыханием возникли у пятерых новорожденных 20 декабря прошлого года. Дети получили оперативную помощь со стороны медицинского персонала, благодаря чему угроза их здоровью была устранена.
Первоначально предполагалось, что речь идет об инфекции, однако анализы показали, что новорожденные получили сильнодействующий анальгетик морфин. Руководство клиники обратилось в полицию, после чего в ходе обысков у одной из медсестер был обнаружен шприц с грудным молоком, в котором, как было установлено, содержался морфин.
По сообщению прокуратуры, медсестра подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство в пяти случаях. Отмечается, что был запрошен ордер на арест женщины.
В самой клинике сообщили, что сотрудничают со следствием. "Университетская клиника полностью сотрудничает со следственными органами и предоставляет все необходимые документы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте учреждения.
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Баден-ВюртембергМоскваГерманияВ мире
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