В Германии медсестру заподозрили в покушении на убийство новорожденных

В заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры, отмечается, что приблизительно в одно и то же время проблемы с дыханием возникли у пятерых новорожденных 20 декабря прошлого года. Дети получили оперативную помощь со стороны медицинского персонала, благодаря чему угроза их здоровью была устранена.

Первоначально предполагалось, что речь идет об инфекции, однако анализы показали, что новорожденные получили сильнодействующий анальгетик морфин. Руководство клиники обратилось в полицию, после чего в ходе обысков у одной из медсестер был обнаружен шприц с грудным молоком, в котором, как было установлено, содержался морфин.

По сообщению прокуратуры, медсестра подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство в пяти случаях. Отмечается, что был запрошен ордер на арест женщины.