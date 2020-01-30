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В Чите прокуратура проверит законность закрытия комитетов думы от СМИ
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РИА Новости

В Чите прокуратура проверит законность закрытия комитетов думы от СМИ

12:58 30.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПортфель чиновника. Архивное фото
Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Портфель чиновника. Архивное фото. Архивное фото
ЧИТА, 30 янв - РИА Новости. Прокурор Забайкальского края поручил начать проверку решения гордумы Читы, по которому журналистам запрещается присутствовать на заседаниях комитетов, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Согласно изменениям в регламенте думы, которые депутаты одобрили 30 января, для журналистов после каждого заседания комитетов будут организованы пресс-подходы, однако присутствовать на самих заседаниях прессе запрещается. Такое решение председатель думы Евгений Ярилов объяснил неправильной трактовкой корреспондентами услышанной на заседаниях комитетов информации.
"По поручению прокурора Забайкальского края Василия Войкина региональное надзорное ведомство организовало проверку сообщений о закрытии от журналистов заседаний комитетов представительного органа краевой столицы. В ходе проверки прокуратура даст оценку законности принятого депутатами читинской городской думы решения, его соответствия ... статье 29 Конституции Российской Федерации (о свободе массовой информации - ред.) ... и принятым в ее развитие федеральным законам", - говорится в сообщении.
В ведомстве пообещали привлечь депутатов к ответственности, если будет установлено, что они нарушили законодательство.
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