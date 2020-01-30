В Чите прокуратура проверит законность закрытия комитетов думы от СМИ

Согласно изменениям в регламенте думы, которые депутаты одобрили 30 января, для журналистов после каждого заседания комитетов будут организованы пресс-подходы, однако присутствовать на самих заседаниях прессе запрещается. Такое решение председатель думы Евгений Ярилов объяснил неправильной трактовкой корреспондентами услышанной на заседаниях комитетов информации.