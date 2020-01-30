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2020-01-30T12:57+0300
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Эксперты оценили "сделку века" США
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РИА Новости

Эксперты оценили "сделку века" США

12:57 30.01.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США поспешили с инициативой по решению палестинской проблемы, необходимо было посоветоваться со странами, имеющими опыт в мирном урегулировании на Ближнем Востоке, в том числе с Россией, заявили эксперты в ходе круглого стола по "сделке века" в МИА "Россия сегодня".
"Американцы, конечно, поспешили с выдвижением этой инициативы. Это произошло политизированно, под влиянием той нездоровой ситуации, которая присутствует в Соединенных Штатах... Президенту США необходимо было немного подождать запланированного на февраль первого за длительный период времени диалога с нами", - заявил помощник зампредседателя Совета Федерации, зампредседателя Совета Ассоциации российских дипломатов, посол Андрей Бакланов в ходе круглого стола "Сделка века": план урегулирования палестинской проблемы без палестинцев?".
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По его словам, при совместном с Россией рассмотрении документ, возможно, удалось бы преобразовать так, чтобы он носил менее односторонний характер.
"Если бы американцы посоветовались с нами и другими участниками, имеющими опыт в мирном процессе на Ближнем Востоке, то целый ряд предложений, сформулированных в документе, можно было бы преподать гораздо более гибко, а главное - нужно было объяснить, что речь идет о промежуточном процессе. А в том варианте, который сформулирован президентом США, все ровно противоположно", - добавил Бакланов.
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В том, что решение по урегулированию должно было приниматься коллективно, также убежден доктор исторических наук, востоковед Алексей Малашенко.
"Такие конфликты должны решаться коллективно. И само решение - это хотя бы сдерживание агрессивного настроения, например, ХАМАСа и других - это очень важно. Этот документ, "сделка века", он наоборот провоцирует", - сказал востоковед.
Он не исключил, что от палестинцев в ближайшее время последует ответ на этот документ.
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Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.
В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности. Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиарда долларов в течение 10 лет, прежде всего за счёт стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампПалестинаИзраильВ мире
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