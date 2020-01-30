Эксперты оценили "сделку века" США

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США поспешили с инициативой по решению палестинской проблемы, необходимо было посоветоваться со странами, имеющими опыт в мирном урегулировании на Ближнем Востоке , в том числе с Россией , заявили эксперты в ходе круглого стола по "сделке века" в МИА "Россия сегодня".

"Американцы, конечно, поспешили с выдвижением этой инициативы. Это произошло политизированно, под влиянием той нездоровой ситуации, которая присутствует в Соединенных Штатах... Президенту США необходимо было немного подождать запланированного на февраль первого за длительный период времени диалога с нами", - заявил помощник зампредседателя Совета Федерации, зампредседателя Совета Ассоциации российских дипломатов, посол Андрей Бакланов в ходе круглого стола "Сделка века": план урегулирования палестинской проблемы без палестинцев?".

По его словам, при совместном с Россией рассмотрении документ, возможно, удалось бы преобразовать так, чтобы он носил менее односторонний характер.

"Если бы американцы посоветовались с нами и другими участниками, имеющими опыт в мирном процессе на Ближнем Востоке, то целый ряд предложений, сформулированных в документе, можно было бы преподать гораздо более гибко, а главное - нужно было объяснить, что речь идет о промежуточном процессе. А в том варианте, который сформулирован президентом США, все ровно противоположно", - добавил Бакланов.

В том, что решение по урегулированию должно было приниматься коллективно, также убежден доктор исторических наук, востоковед Алексей Малашенко.

"Такие конфликты должны решаться коллективно. И само решение - это хотя бы сдерживание агрессивного настроения, например, ХАМАСа и других - это очень важно. Этот документ, "сделка века", он наоборот провоцирует", - сказал востоковед.

Он не исключил, что от палестинцев в ближайшее время последует ответ на этот документ.

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века" . План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.