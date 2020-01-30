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В Нью-Дели неизвестный выстрелил по протестующим
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РИА Новости

В Нью-Дели неизвестный выстрелил по протестующим

12:52 30.01.2020 (обновлено: 13:02 30.01.2020)
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© REUTERS / Danish SiddiquiВооруженный мужчина на акции протеста в районе Национального исламского университета в Нью-Дели. 30 января 2020
Вооруженный мужчина на акции протеста в районе Национального исламского университета в Нью-Дели. 30 января 2020
© REUTERS / Danish Siddiqui
Вооруженный мужчина на акции протеста в районе Национального исламского университета в Нью-Дели. 30 января 2020
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Неизвестный выстрелил по участникам акции протеста против закона о гражданстве в столице Индии Нью-Дели, один человек получил ранения, нападавший был задержан, сообщает местная газета Times of India.
Ранее Ситуационно-кризисный центр МИД России сообщил, что в Нью-Дели 30 января ожидаются манифестации студенческих объединений против новой редакции закона об индийском гражданстве, из-за чего в индийской столице повысят меры безопасности, будут наблюдаться массовые скопления людей и ограничат дорожное движение.
Издание отмечает, что один студент получил ранения. Стрелявшего помогли задержать студенты Национального исламского университета (Jamia Millia Islamia). Затем полиция взяла злоумышленника под стражу и начала проводить допрос.
Получившего ранения доставили в больницу.
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве, немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине.
Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает возможности получения гражданства мусульманами, при том что в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием для получения гражданства.
Верховный суд Индии 22 января отказался приостановить действие закона о гражданстве и дал властям четыре недели для ответа на петиции по этому закону.
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