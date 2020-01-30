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Обвиняемый в убийстве беременной в Новосибирске частично признал вину
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РИА Новости

Обвиняемый в убийстве беременной в Новосибирске частично признал вину

12:51 30.01.2020 (обновлено: 13:32 30.01.2020)
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© РИА НовостиРустам Фатуллаев в суде . 30 января 2020
Рустам Фатуллаев в суде . 30 января 2020
© РИА Новости
Рустам Фатуллаев в суде . 30 января 2020
НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве беременной в Новосибирске 34-летний Рустам Фатуллаев в суде признался в нанесении смертельного удара ножом женщине, но заявил, что не хотел убивать ее.
Как сообщалось ранее, 33-летнюю беременную 27 января убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого – 34-летнего жителя Новосибирска. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что, предварительно, причиной произошедшего стала ревность: женщина недавно ушла от него, он ее преследовал и периодически избивал.
"Я со своей виной соглашаюсь и готов ответить на вопросы. Я не хотел (убивать – ред.), не намеренно ударил Наталью ножом в поясницу, так как находится в состоянии аффекта и очень большого расстройства…", - заявил в суде Фатуллаев. Таким образом, вину он признал частично.
Он пояснил, что после того как ударил женщину ножом, уехал в Омск якобы, чтобы побеседовать с отцом женщины и рассказать, что у него с ней не складываются отношения "по ее инициативе" и чтобы он на этот счет поговорил с дочерью. По его словам, встретиться с отцом женщины ему не удалось, так как его задержали в гостинице.
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Следователь СК РФ попросил суд арестовать Фатуллаева. Сам обвиняемый и его адвокат не возражали против заключения его под стражу. Обвиняемый отказался отвечать на вопросы журналистов и сказал лишь, что "очень" любил погибшую женщину и "не хотел убивать человека".
По данным управления ГУМВД, во второй половине дня в понедельник в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома по улице Кирова неизвестный ударил женщину ножом и скрылся. Пострадавшая была госпитализирована, но в больнице скончалась. Как выяснили полицейские, после совершения преступления подозреваемый, воспользовавшись онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков, уехал в Омск, где и был задержан в одной из местных гостиниц.
Следователи СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение. По данным следствия, убийца знал, что его знакомая беременна.
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