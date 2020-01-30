В оргкомитет гонки "Берингия-2020" поступили 10 заявок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 янв — РИА Новости. В оргкомитет традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках " . В оргкомитет традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках " Берингия -2020", которая стартует 1 марта, на текущий момент поступили десять заявок, в том числе две заявки от московских каюров, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.

По его словам, побороться за главный приз вновь решил каюр из Москвы Вячеслав Демченко – победитель "Берингии-2019". За победу он получил три миллиона рублей и запеченную красную рыбу, которую традиционно съедают все участники Берингии. Трассу в 1350 километров упряжка Демченко прошла за рекордное время – 111 часов 35 минут и 41 секунду.

Выступая в прошлом году на церемонии награждения Демченко пообещал обязательно приехать на гонку в 2020 году. Он сказал, что вопрос его участия в гонке – не деньги, поскольку сам он "неплохо зарабатывает". Демченко признался, что ему нравятся камчатские люди, нравится то, как в регионе умеют сохранять традиции.

"Вторая заявка из Москвы пришла от Анны Ереминой, которая в прошлом году прошла маршрут в составе волонтерской бригады, а сейчас решила выступить в качестве участника. Также документы прислал Юрий Горюнов из Московской области. Остальные заявки – от камчатских каюров, среди которых есть победители прошлых гонок Николай Левковский, Андрей Семашкин, Алексей Суздалов", - сказал собеседник агентства.