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Камчатский край
Камчатский край
2020-01-30T12:51+0300
https://ria.ru/20200130/1564051486.html
В оргкомитет гонки "Берингия-2020" поступили 10 заявок
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РИА Новости

В оргкомитет гонки "Берингия-2020" поступили 10 заявок

12:51 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр ПирагисУчастница гонки-пролога "Берингия"
Участница гонки-пролога Берингия
© РИА Новости / Александр Пирагис
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 янв — РИА Новости. В оргкомитет традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия-2020", которая стартует 1 марта, на текущий момент поступили десять заявок, в том числе две заявки от московских каюров, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
По его словам, побороться за главный приз вновь решил каюр из Москвы Вячеслав Демченко – победитель "Берингии-2019". За победу он получил три миллиона рублей и запеченную красную рыбу, которую традиционно съедают все участники Берингии. Трассу в 1350 километров упряжка Демченко прошла за рекордное время – 111 часов 35 минут и 41 секунду.
Выступая в прошлом году на церемонии награждения Демченко пообещал обязательно приехать на гонку в 2020 году. Он сказал, что вопрос его участия в гонке – не деньги, поскольку сам он "неплохо зарабатывает". Демченко признался, что ему нравятся камчатские люди, нравится то, как в регионе умеют сохранять традиции.
"Вторая заявка из Москвы пришла от Анны Ереминой, которая в прошлом году прошла маршрут в составе волонтерской бригады, а сейчас решила выступить в качестве участника. Также документы прислал Юрий Горюнов из Московской области. Остальные заявки – от камчатских каюров, среди которых есть победители прошлых гонок Николай Левковский, Андрей Семашкин, Алексей Суздалов", - сказал собеседник агентства.
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Маршрут гонки "Берингия-2020" составит 1050 километров и пройдет от села Мильково до села Тиличики. Торжественное открытие и гонка-пролог запланированы на 22 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. 29 февраля праздничные мероприятия, приуроченные к старту "Берингии – 2020", состоятся в селе Мильково. Технический старт гонки назначен на 1 марта. Документы от каюров на участие в гонке принимаются до 1 февраля включительно.
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Камчатский крайГонка на собачьих упряжках "Берингия"
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