МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Китай

"В связи со вспышкой в Китае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в целях предупреждения ее завоза на территорию Российской Федерации МИД России рекомендует российским гражданам воздерживаться от всех поездок в Китайскую Народную Республику, если они не вызваны крайней необходимостью", - говорится в сообщении министерства.