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МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Китай
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РИА Новости

МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Китай

12:50 30.01.2020 (обновлено: 12:59 30.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. МИД РФ рекомендует россиянам воздерживаться от всех поездок в Китай из-за коронавируса, если они не вызваны крайней необходимостью.

"В связи со вспышкой в Китае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в целях предупреждения ее завоза на территорию Российской Федерации МИД России рекомендует российским гражданам воздерживаться от всех поездок в Китайскую Народную Республику, если они не вызваны крайней необходимостью", - говорится в сообщении министерства.

Ведомство также просит соотечественников сообщить свои контактные данные: фамилию, имя и отчество, номер мобильного телефона, место и цель пребывания посольству РФ в КНР по адресу электронной почте или по телефонам горячей линии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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