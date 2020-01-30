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В биоцентре объяснили, почему окрасилась вода в бухте Новороссийска
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РИА Новости

В биоцентре объяснили, почему окрасилась вода в бухте Новороссийска

12:47 30.01.2020
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КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Морская вода у берегов Новороссийска могла покраснеть из-за цветения водорослей, вызванного теплой погодой, однако точная причина явления будет установлена после исследования проб, сообщили РИА Новости в Новороссийском учебном и научно-исследовательском биологическом центре.
"Наша газета. Новороссийск" опубликовала на своем YouTube-канале ролик, на котором видно, что морская вода у побережья окрашена в красный цвет.
"Это вполне могут быть водоросли. Мы с утра с коллегами обсуждали этот вопрос, что из-за теплой погоды цветение водорослей началось около берега", - сообщили агентству в центре.
Там добавили, что некоторые местные жители предположили, что изменение цвета морской воды может быть связано с выпуском фенола, но учёные центра эту версию не рассматривают всерьез, потому что никаких химических производств подобного характера в городе нет, а кроме того, в этом случае берег был бы усеян телами погибших морских обитателей, чего по факту нет.
"Может быть все что угодно, но нужно проводить исследование… Росприроднадзор уже с нами связался. Сейчас звонил инспектор, и мы наметили план совместных действий. Мы планируем… отбор проб и их исследование", - добавили в центре.
В начале января ряд СМИ сообщали о массовой гибели медуз недалеко от Анапы. По мнению местного эколога, причиной происшествия могла стать аномально высокая для этого времени года температура воды, в результате чего медуз расплодилось больше, чем нужно, а затем резкое похолодание и штормовой ветер привели к таким последствиям.
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РосприроднадзорНовороссийскКраснодарАнапаОбщество
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