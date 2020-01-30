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В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
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РИА Новости

В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

12:44 30.01.2020 (обновлено: 13:46 30.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Нижнем Новгороде в подвале жилого пятиэтажного дома произошел взрыв, сообщает канал "360".
По информации телеканала, взорвалась граната. Как сообщил источник РИА Новости, ранены как минимум двое человек. Как уточнил глава Сормовского района Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, пострадали сотрудник ТСЖ и его знакомый.
Он также рассказал подробности происшествия.
"Сантехник занимался своей работой в подвале, ему в руки попал какой-то предмет, похожий на гранату. Предмет зашипел, он его отбросил, произошел хлопок", — отметил он.
Жильцов дома эвакуировали. Территория дома оцеплена, специалисты проверяют подвальные помещения. На месте работают полиция, скорая и пожарные подразделения.
"Ситуация не является критической, спустя небольшой промежуток времени жители вернутся в свои квартиры", — добавил глава района.
В городской администрации уточнили, что жителям было предложено пройти в школы № 76 и 26, чтобы переждать в теплом помещении, но люди отказались от предложения.
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Нижний НовгородПроисшествия
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