СК попросил арестовать кассира, обвиняемого в убийстве в Москве

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Следствие просит арестовать кассира магазина в Москве, который обвиняется убийстве покупателя, сообщает пресс-служба столичного ГСУСК России.
Ранее пресс-служба столичного главка МВД сообщала, что полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в непредумышленном убийстве покупателя в Москве.
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"Расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления... "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть"... Следствие ходатайствует перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 20 января в подсобном помещении магазина, расположенного на Симферопольском бульваре в Москве, между мужчиной-кассиром и покупателем произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес покупателю удар в грудь. После драки потерпевший отправился домой, где через несколько дней скончался от полученной травмы.