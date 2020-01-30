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СК попросил арестовать кассира, обвиняемого в убийстве в Москве
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РИА Новости

СК попросил арестовать кассира, обвиняемого в убийстве в Москве

12:42 30.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Следствие просит арестовать кассира магазина в Москве, который обвиняется убийстве покупателя, сообщает пресс-служба столичного ГСУСК России.
Ранее пресс-служба столичного главка МВД сообщала, что полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в непредумышленном убийстве покупателя в Москве.
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"Расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления... "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть"... Следствие ходатайствует перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 20 января в подсобном помещении магазина, расположенного на Симферопольском бульваре в Москве, между мужчиной-кассиром и покупателем произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес покупателю удар в грудь. После драки потерпевший отправился домой, где через несколько дней скончался от полученной травмы.
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Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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