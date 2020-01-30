СК попросил арестовать кассира, обвиняемого в убийстве в Москве

Где деньги, Роза? Кассиршу, обвиняемую в краже миллионов, искали десять лет

Где деньги, Роза? Кассиршу, обвиняемую в краже миллионов, искали десять лет

"Расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления... "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть"... Следствие ходатайствует перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 января в подсобном помещении магазина, расположенного на Симферопольском бульваре в Москве, между мужчиной-кассиром и покупателем произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес покупателю удар в грудь. После драки потерпевший отправился домой, где через несколько дней скончался от полученной травмы.