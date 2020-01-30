Ученые обнаружили в основании антарктического ледника теплую воду

Ученые из Нью-Йоркского университета и Центра глобального изменения уровня моря в Абу-Даби откапывают буровую площадку после снегопада

Ученые из Нью-Йоркского университета и Центра глобального изменения уровня моря в Абу-Даби откапывают буровую площадку после снегопада

© Фото : David Holland, NYU and NYU Abu Dhabi Ученые из Нью-Йоркского университета и Центра глобального изменения уровня моря в Абу-Даби откапывают буровую площадку после снегопада

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ученые обнаружили под ледником Туэйтса в Антарктиде рекордно теплую воду, указывающую на активное таяние ледникового покрова южного континента. Об этом Ученые обнаружили под ледником Туэйтса в Антарктиде рекордно теплую воду, указывающую на активное таяние ледникового покрова южного континента. Об этом сообщает сайт Нью-Йоркского университета.

Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде известен своим быстрым движением в сторону океана. Из составляющей части антарктического ледникового покрова он превращается в шельфовый ледник, готовый в любой момент отколоться, что создает реальную угрозу подъема уровня океана в глобальном масштабе.

Ученые, работающие в рамках международного проекта MELT, цель которого — понять, какие процессы происходят в основании ледника Туэйтса, сообщили об очередном открытии.

В начале января 2020 года исследователи пробурили скважину глубиной 600 метров и диаметром 35 сантиметров и установили в нее устройство для измерения параметров водного режима в основании ледника, таких как температура и турбулентность. Работы проводились сотрудниками Нью-Йоркского университета и Центра глобального изменения уровня моря в Абу-Даби.

Прибор обнаружил в основании ледника, в том месте, где он сползает с твердого континентального основания в океан, слой рекордно теплой воды температурой два градуса Цельсия. По мнению ученых, именно эта теплая вода в основании ледника является главной причиной его ускоренного движения в сторону океана.

"Теплые воды в этой части мира, какой бы отдаленной она ни казалась, должны послужить предупреждением для всех нас о потенциальных глобальных последствиях, вызванных изменением климата, — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из руководителей проекта MELT, Дэвида Холланда (David Holland). — Если эти воды вызывают таяние ледников в Антарктиде, результирующие изменения уровня моря будут ощущаться в более населенных частях мира".

Ученые считают ледник Туэйтса самым уязвимым элементом системы ледников Антарктиды. Сегодняшний вклад ледника Туэйтса в глобальное повышение уровня океана составляет примерно четыре процента, но в случае его обрушения уровень Мирового океана может подняться почти на один метр, что представляет реальную угрозу для многих прибрежных густонаселенных районов.

"Тот факт, что такая теплая вода обнаружена в зоне контакта ледника с континентальным основанием, предполагает, что таяние и отступление ледника только усилятся, а это может иметь огромные последствия для глобального повышения уровня моря", — говорит профессор Холланд.

Исследователи выяснили, что для водного слоя в основании ледника характерны не только повышенная температура, но и сильная турбулентность, которая только усиливает процесс таяния. Результатом турбулентности является смешивание пресной талой воды ледника и соленой воды океана.