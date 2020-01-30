Минздрав предупредил о побочных эффектах препарата от коронавируса

"В качестве препарата противовирусного действия, имеющего достаточно широкий спектр применения при инфекциях вирусной этиологии, может быть рекомендован у взрослых Рибавирин. Препарат применялся при лечении инфекции ТОРС в Китае, Сингапуре и других странах, однако к его использованию следует относиться с осторожностью, учитывая потенциальную способность препарата вызывать тяжелые побочные эффекты (прежде всего, анемия и гипоксемия)", - говорится в сообщении.