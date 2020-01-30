Минздрав предупредил о побочных эффектах препарата от коронавируса

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Препарат Рибавирин, рекомендованный Минздравом РФ для лечения нового коронавируса, потенциально может вызывать тяжелые побочные эффекты, такие как анемия, поэтому к его применению надо относиться с осторожностью, следует из временных рекомендаций по лечению коронавируса, опубликованных на сайте Минздрава.
Ранее в четверг Минздрав опубликовал на своем сайте и направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, в частности, министерство посоветовало Рибавирин.
"В качестве препарата противовирусного действия, имеющего достаточно широкий спектр применения при инфекциях вирусной этиологии, может быть рекомендован у взрослых Рибавирин. Препарат применялся при лечении инфекции ТОРС в Китае, Сингапуре и других странах, однако к его использованию следует относиться с осторожностью, учитывая потенциальную способность препарата вызывать тяжелые побочные эффекты (прежде всего, анемия и гипоксемия)", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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