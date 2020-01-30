Минздрав рассказал о перевозке больных с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Транспортировка больного с подозрением на коронавирусную инфекцию должна проходить незамедлительно на спецтранспорте, сопровождение контактировавших с пациентов не допускается, а бригада медиков проходит санитарную обработку после транспортировки, следует из временных рекомендаций по лечению коронавируса, опубликованных на сайте Минздрава РФ.
Минздрав в четверг опубликовал на своем сайте и направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.
"В целях обеспечения противоэпидемической готовности к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, медицинским организациям необходимо иметь оперативный план проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного, подозрительного на данное заболевание", - говорится в сообщении.
Медицинская эвакуация больных должна осуществляться незамедлительно на специализированном транспорте с соблюдением строгого противоэпидемического режима, уточняется в рекомендациях.
Больному во время транспортировки надевают маску, водитель, осуществляющий перевозку при наличии изолированной кабины, должен быть одет в комбинезон, при отсутствии ее - в защитную одежду, отмечается в документе.
"Стекло и воздуховоды между кабиной водителя и салоном автомобиля герметично заклеиваются упаковочной липкой лентой типа "скотч", - добавляется в рекомендациях.
Транспортировка двух и более больных на одной машине не допускается, как и перевозка в одной машине лиц, контактировавших с больным, уточняется в документе.
После госпитализации инфекционного больного брига обязана пройти санитарную обработку, следует из рекомендаций.
"За членами бригад, проводивших медицинскую эвакуацию, устанавливается наблюдение на срок, равный инкубационному периоду подозреваемой инфекции", - поясняется в документе.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.