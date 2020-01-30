Минздрав рассказал о перевозке больных с подозрением на коронавирус

Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша. Архивное фото

Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Транспортировка больного с подозрением на Транспортировка больного с подозрением на коронавирусную инфекцию должна проходить незамедлительно на спецтранспорте, сопровождение контактировавших с пациентов не допускается, а бригада медиков проходит санитарную обработку после транспортировки, следует из временных рекомендаций по лечению коронавируса, опубликованных на сайте Минздрава РФ.

Минздрав в четверг опубликовал на своем сайте и направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

"В целях обеспечения противоэпидемической готовности к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, медицинским организациям необходимо иметь оперативный план проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного, подозрительного на данное заболевание", - говорится в сообщении.

Медицинская эвакуация больных должна осуществляться незамедлительно на специализированном транспорте с соблюдением строгого противоэпидемического режима, уточняется в рекомендациях.

Больному во время транспортировки надевают маску, водитель, осуществляющий перевозку при наличии изолированной кабины, должен быть одет в комбинезон, при отсутствии ее - в защитную одежду, отмечается в документе.

"Стекло и воздуховоды между кабиной водителя и салоном автомобиля герметично заклеиваются упаковочной липкой лентой типа "скотч", - добавляется в рекомендациях.

Транспортировка двух и более больных на одной машине не допускается, как и перевозка в одной машине лиц, контактировавших с больным, уточняется в документе.

После госпитализации инфекционного больного брига обязана пройти санитарную обработку, следует из рекомендаций.

"За членами бригад, проводивших медицинскую эвакуацию, устанавливается наблюдение на срок, равный инкубационному периоду подозреваемой инфекции", - поясняется в документе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.