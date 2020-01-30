Проект "РДШ — Территория самоуправления" привлек 10 тысяч школьников

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. более 10 тысяч школьников со всей России зарегистрировались для участия во всероссийском проекте "РДШ – Территория самоуправления" – одном из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Проект "РДШ – территория самоуправления" направлен на создание условий для развития и поддержки проектных инициатив школьников. Участниками могут стать граждане России, ученики 5-11 классов. Конкурс проводится с 2017 года Российским движением школьников (РДШ) и входит в линейку проектов АНО "Россия – страна возможностей".

"До окончания регистрационной кампании чуть меньше 2 месяцев, а свои проекты на конкурс подали уже свыше 10 тысяч ребят. В федеральный этап мы отберем 510 самых интересных и перспективных инициатив – по три проекта в каждой из номинаций в 85 регионах. Победителями станут 96 команд – по 6 проектов в каждой номинации из 8 федеральных округов", – привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислава Даванкова.

Прием заявок продлится до 12 марта. После этого участникам нужно будет предоставить конкурсные материалы и описание своих проектов. Участвовать можно в одной из двух номинаций – "Стартуем смело!" для команд, которые еще не приступили к реализации проектов, и "Время наших действий" для тех, чьи проекты уже реализованы или проходят в настоящее время.