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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-30T12:23+0300
https://ria.ru/20200130/1564050086.html
Мишустин назвал сроки выполнения задач из послания президента жесткими
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РИА Новости

Мишустин назвал сроки выполнения задач из послания президента жесткими

12:23 30.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом совещания с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом совещания с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сроки выполнения задач из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию жесткие, но они должны соблюдаться, надо исключить срывы и сделать все качественно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Крайне важно внимательно подойти к выполнению национальных проектов и перечню мер по реализации послания президента, который, соответственно был мной подписан. Скажу сразу, сроки достаточно жесткие, но они должны соблюдаться неукоснительно, и опоздания и срывы должны быть исключены, а исполнение поручений должно быть на самом высоком уровне, этого от нас ожидают люди", - сказал Мишустин на заседании правительства
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