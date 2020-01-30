Мишустин назвал сроки выполнения задач из послания президента жесткими

"Крайне важно внимательно подойти к выполнению национальных проектов и перечню мер по реализации послания президента, который, соответственно был мной подписан. Скажу сразу, сроки достаточно жесткие, но они должны соблюдаться неукоснительно, и опоздания и срывы должны быть исключены, а исполнение поручений должно быть на самом высоком уровне, этого от нас ожидают люди", - сказал Мишустин на заседании правительства