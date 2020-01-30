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Мишустин заявил о персональной ответственности вице-премьеров
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РИА Новости

Мишустин заявил о персональной ответственности вице-премьеров

12:21 30.01.2020 (обновлено: 12:23 30.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вице-премьеры будут нести персональную ответственность за результаты работы ведомств, которые они курируют, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Координация работы всех министерств и ведомств, а также... служб, которые находятся в прямом подчинении правительства, будет закреплена конкретно за вице-премьером. И такая конструкция предполагает и персональную ответственность каждого вице-премьера за результаты работа ведомства, которое он курирует, ну и создает определенную вертикаль", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
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Михаил МишустинПолитика
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