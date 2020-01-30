Мишустин заявил о персональной ответственности вице-премьеров

"Координация работы всех министерств и ведомств, а также... служб, которые находятся в прямом подчинении правительства, будет закреплена конкретно за вице-премьером. И такая конструкция предполагает и персональную ответственность каждого вице-премьера за результаты работа ведомства, которое он курирует, ну и создает определенную вертикаль", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.