Мишустин поручил ежедневно информировать о ситуации с коронавирусом

"Попросил бы вас, Татьяна Алексеевна, фактически в ежедневном режиме регулярно информировать общественность о текущей обстановке, о тех мерах, которое принимает правительство, чтобы у людей не было недостатка в информации в первую очередь, в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит все необходимые медицинские соответственно процедуры, связанные с контролем за распространением вируса", - сказал Мишустин на заседании правительства.