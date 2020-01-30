Мишустин поручил ежедневно информировать о ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать население России о профилактике и предупреждении распространения коронавируса.
"Попросил бы вас, Татьяна Алексеевна, фактически в ежедневном режиме регулярно информировать общественность о текущей обстановке, о тех мерах, которое принимает правительство, чтобы у людей не было недостатка в информации в первую очередь, в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит все необходимые медицинские соответственно процедуры, связанные с контролем за распространением вируса", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он также поручил подключиться к этой информационной работе главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
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