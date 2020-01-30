Нетаньяху поблагодарил Путина за быстрое решение освободить Иссахар

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за быстрое решение освободить осужденную за контрабанду наркотиков гражданку Израиля Нааму Иссахар.
Помилованная президентом России израильтянка освобождена из колонии, сообщила в четверг ФСИН России.
"Я хотел бы вас поблагодарить от имени всего народа Израиля за ваше быстрое решение освободить Нааму Иссахар. Это — вещь, которая трогает нас всех", — сказал Нетаньяху.
Он выразил благодарность от всего сердца, передал слова благодарности от всех израильских граждан.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на семь с половиной лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти десять граммов гашиша — наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла. Позднее в ходатайстве о помиловании на имя президента израильтянка частично признала свою вину.
Ходатайство о помиловании Иссахар подала в минувшее воскресенье. Ранее с подобной просьбой к президенту России обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар.
Между Путиным и матерью девушки состоялась и личная встреча во время визита российского президента в Иерусалим 23 января. Путин заверил ее, что "все будет хорошо". Сама осужденная видела сюжет о встрече ее матери с Путиным по телевизору в следственном изоляторе, после чего находилась "под большим впечатлением", рассказывала журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Позже омбудсмен заявила, что поддержит прошение девушки о помиловании.
29 января, 23:37Москалькова прокомментировала помилование израильтянки Иссахар