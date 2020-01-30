Нетаньяху поблагодарил Путина за быстрое решение освободить Иссахар

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за быстрое решение освободить осужденную за контрабанду наркотиков гражданку Израиля Нааму Иссахар

Помилованная президентом России израильтянка освобождена из колонии, сообщила в четверг ФСИН России.

"Я хотел бы вас поблагодарить от имени всего народа Израиля за ваше быстрое решение освободить Нааму Иссахар. Это — вещь, которая трогает нас всех", — сказал Нетаньяху.

Он выразил благодарность от всего сердца, передал слова благодарности от всех израильских граждан.

Иссахар была осуждена в Подмосковье на семь с половиной лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти десять граммов гашиша — наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла. Позднее в ходатайстве о помиловании на имя президента израильтянка частично признала свою вину.

Ходатайство о помиловании Иссахар подала в минувшее воскресенье. Ранее с подобной просьбой к президенту России обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар.