В Крыму задержали скрывавшегося десять лет офицера по делу о хищении

Местонахождение фигуранта дела было установлено в январе. Согласно предварительной информации, Лучанинов, обвиняемый ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), длительное время жил под чужой фамилией. Решением Ялтинского городского суда он помещен под стражу, вынесено постановление об этапировании в Москву. Отмечается, что Главное военное следственное управление СК РФ "возобновило предварительное следствие по данному уголовному делу".