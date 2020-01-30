В Крыму задержали скрывавшегося десять лет офицера по делу о хищении

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. В Ялте задержан более 10 лет скрывавшийся от следствия бывший замглавы "Воентелекома" полковника запаса Сергей Лучанинов, обвиняемый в хищении 212 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
Местонахождение фигуранта дела было установлено в январе. Согласно предварительной информации, Лучанинов, обвиняемый ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), длительное время жил под чужой фамилией. Решением Ялтинского городского суда он помещен под стражу, вынесено постановление об этапировании в Москву. Отмечается, что Главное военное следственное управление СК РФ "возобновило предварительное следствие по данному уголовному делу".
По данным следствия, бывший глава "Воентелекома" Дмитрий Фунтов и два его заместителя, в том числе Лучанинов, с соучастниками в 2005-2007 годах реализовали преступную схему, которая позволила перечислить фирме 211,8 миллиона рублей за фиктивно выполненные работы. Трое фигурантов получили сроки от трех до шести лет в 2011 году, а также штрафы от 500 до 700 тысяч рублей каждому. Фунтов и Лучанинов скрылись от следствия и были объявлены в федеральный, а впоследствии - в международный розыск. Фунтов был задержан в Хорватии Интерполом в 2018 году и покончил жизнь самоубийством до этапирования в Россию, сообщается на сайте СК.
Как сообщалось ранее, другой экс-глава "Воентелекома" Александр Давыдов вместе с замначальника Генштаба ВС РФ генерал-майором Халилом Арслановым и еще рядом фигурантов обвиняется в хищении свыше 6,5 миллиарда рублей при реализации госконтракта
ОАО "Воентелеком" образовано в июне 2009 года приказом министерства обороны РФ из федерального государственного унитарного предприятия "Воентелеком". Как сообщается на сайте компании, она обеспечивает связь для Вооруженных сил России.