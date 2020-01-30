СМИ: Джоди Фостер снимет фильм о краже "Мона Лизы"

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Американская актриса и режиссер Джоди Фостер снимет фильм, основанный на реальной истории кражи картины Леонардо Да Винчи "Мона Лиза", сообщает Deadline.
Источник рассказал изданию, что руководители медиа компании Los Angeles media fund Джеффри Сорос и Саймон Хорсман назначили обладательницу премии "Оскар" режиссером драмы, основанной на книге Сеймура Райта Day they stole the Mona Lisa ("День, когда они украли "Мона Лизу"). У ленты пока нет названия.
"Преступление произошло в 1911 году (тогда трое разнорабочих дождались закрытия Лувра и вынесли картину. Шедевр обнаружили во Флоренции только спустя два года. — Прим.ред.). Оно и сделало полотно Леонардо Да Винчи таким знаменитым, — прокомментировал Сорос. — Проект снимут в духе "Аферы Томаса Крауна" (1999 год) и "Аферы" (1973 год) — это будет забавная история: с правдой и вымыслом. Основное внимание создатели уделят героям, организовавшим кражу".
Ожидается, что сценарий подготовит Уильям Уиллер ("Королева Катве", 2016 г., "Призрак в доспехах", 2017 год).
Дата выхода картины пока не известна.
6 ноября 2019, 02:41КультураДжоди Фостер присоединится к Бенедикту Камбербэтчу в драме о Гуантанамо