СМИ: Джоди Фостер снимет фильм о краже "Мона Лизы"

Источник рассказал изданию, что руководители медиа компании Los Angeles media fund Джеффри Сорос и Саймон Хорсман назначили обладательницу премии "Оскар" режиссером драмы, основанной на книге Сеймура Райта Day they stole the Mona Lisa ("День, когда они украли "Мона Лизу"). У ленты пока нет названия.

"Преступление произошло в 1911 году (тогда трое разнорабочих дождались закрытия Лувра и вынесли картину. Шедевр обнаружили во Флоренции только спустя два года. — Прим.ред.). Оно и сделало полотно Леонардо Да Винчи таким знаменитым, — прокомментировал Сорос. — Проект снимут в духе "Аферы Томаса Крауна" (1999 год) и "Аферы" (1973 год) — это будет забавная история: с правдой и вымыслом. Основное внимание создатели уделят героям, организовавшим кражу".