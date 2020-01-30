Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ. По его словам, социальные обязательства будут выполняться в полном объеме.

"Необходимо разъяснять все, что мы делаем, людям доступно и вовремя, чтобы не возникало неправильных трактовок и, если хотите, недопонимания наших действий", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства в четверг.

Премьер привел примеры произошедшего за два дня. "В частности, предложение по снижению размера прожиточного минимума Минтрудом на 3,7% в целом по России... Оно было озвучено, но, к сожалению, у нас все это было немножко не так интерпретировано средствами массовой информации. Антон Олегович Котяков вчера провел брифинг, где он объяснил, о чем идет речь. Но это произошло на следующий день. Тут не к министру претензии, а больше к работе пресс-службы, которая, когда увидела, что происходит, должна была проинформировать либо своего руководителя, либо аппарат правительства", - заявил Мишустин.

Он отметил, что на этапе публикации проекта надо было просто разъяснить людям, что предлагаемые изменения не повлияют на размеры социальной помощи. "Изменение прожиточного минимума на четвертый квартал на размере социальных выплат никак не скажется. Профессионалы это знают, а у людей возникли вопросы. Хочу еще раз заверить, что социальные обязательства будут выполняться в полном объеме, соответственно индексироваться в предусмотренных законом случаях", - заключил премьер.