Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T12:19+0300
https://ria.ru/20200130/1564049342.html
Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами
https://cdn25.img.ria.ru/images/156371/01/1563710160_0:43:2623:1518_1036x0_80_0_0_53fb79ad08ba41e4dfed988337f1e6e0.jpg
РИА Новости

Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами

12:10 30.01.2020 (обновлено: 12:19 30.01.2020)
895
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Распределение обязанностей между вице-премьерами будет гибким и может корректироваться в зависимости от задач, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Я утвердил распределение обязанностей между заместителями председателя правительства. Документ размещен на сайте кабинета министров, поэтому не буду подробно о нем говорить - кто за что отвечает. Тем более, что это не догма. Распределение обязанностей будет гибким и, соответственно, может корректироваться в зависимости от задач", - сказал он на заседании правительства РФ.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
29 января, 23:21Формирование нового правительства
Мишустин назначил Василия Черемискина своим референтом
920003
Обсудить 0
Михаил МишустинПравительство РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назначил Василия Черемискина своим референтом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин заявил о персональной ответственности вице-премьеров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"
Фармацевт в аптеке
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом совещания с членами кабинета министров РФ
Мишустин назвал сроки выполнения задач из послания президента жесткими
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Крыму задержали скрывавшегося десять лет офицера по делу о хищении
Подводная лодка Юрий Долгорукий
Адмирал назвал статью NI о подлодках некорректной
Хип-хоп-исполнитель Элджей
Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
Мишустин распорядился о закрытии границы России на Дальнем Востоке
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Владимир Путин
Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
00:42В Афинах и Салониках протестующие сожгли американские флаги
00:39Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
Лента новостейМолния