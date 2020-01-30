Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами

"Я утвердил распределение обязанностей между заместителями председателя правительства. Документ размещен на сайте кабинета министров, поэтому не буду подробно о нем говорить - кто за что отвечает. Тем более, что это не догма. Распределение обязанностей будет гибким и, соответственно, может корректироваться в зависимости от задач", - сказал он на заседании правительства РФ.