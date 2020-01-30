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Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
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РИА Новости

Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе

12:08 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал не верить "паническим слухам" о распространении коронавируса в регионе.
"О коронавирусе в Ставропольском крае. Случаев заболевания им у нас не зафиксировано. Паническим слухам, которые кто-то пытается запустить (то про рынки, то про бананы) верить не надо. Но соблюдать меры предосторожности – точно стоит", - написал Владимиров в Instagram.
Глава региона предложил подписчикам посмотреть презентацию о коронавирусе, которую подготовил Минздрав региона. "В крае мы предпринимаем профилактические меры, в постоянном контакте с Минздравом РФ по этому вопросу. Если ситуация будет осложняться – будем готовы", - добавил он.
Как уточнили РИА Новости в Минздраве региона, несколько дней назад были госпитализированы четыре человека, прибывших их Китая, с признаками ОРВИ, согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава РФ. "Лабораторно заболевание коронавирусом не подтвердилось", - отметили в ведомстве.
В среду Минздрав Ставропольского края опроверг информацию из социальных сетей о том, что на крупном рынке в регионе работают зараженные вирусом китайцы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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