Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей

ЧЕЛЯБИНСК, 30 янв – РИА Новости. Концерт рэпера Элджея, который был запланирован на 15 марта в Челябинске, переносится после жалоб родителей, сообщили организаторы концерта.

"Друзья, по независящим от организатора и артиста обстоятельствам вынуждены перенести концерт, который должен был состояться 15 марта 2020 года во дворце спорта "Юность" в Челябинске", - говорится в сообщении организаторов в соцсети "ВКонтакте".

Средства за все приобретенные билеты будут возвращены в полном объеме, по этому вопросу следует обращаться к билетным агентам.

Дополнительная информация по дате и месту проведения концерта будет сообщена позднее, пояснили организаторы.

В министерстве культуры региона уточнили, что в адрес ведомства поступали обращения родителей по поводу концерта Элджея: они обеспокоены, что материал рэпера не соответствует возрастному цензу (16+), а тексты многих треков содержат ненормативную лексику, пропаганду запрещенных веществ и секса.

Минкультуры региона направило организаторам письмо с требованием обеспечить соблюдение не только норм действующего законодательства, но и морально-нравственных принципов и правил.