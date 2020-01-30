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Культура
2020-01-30T12:07+0300
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Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
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РИА Новости

Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей

12:07 30.01.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкХип-хоп-исполнитель Элджей
Хип-хоп-исполнитель Элджей
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 30 янв – РИА Новости. Концерт рэпера Элджея, который был запланирован на 15 марта в Челябинске, переносится после жалоб родителей, сообщили организаторы концерта.
"Друзья, по независящим от организатора и артиста обстоятельствам вынуждены перенести концерт, который должен был состояться 15 марта 2020 года во дворце спорта "Юность" в Челябинске", - говорится в сообщении организаторов в соцсети "ВКонтакте".
Средства за все приобретенные билеты будут возвращены в полном объеме, по этому вопросу следует обращаться к билетным агентам.
Дополнительная информация по дате и месту проведения концерта будет сообщена позднее, пояснили организаторы.
В министерстве культуры региона уточнили, что в адрес ведомства поступали обращения родителей по поводу концерта Элджея: они обеспокоены, что материал рэпера не соответствует возрастному цензу (16+), а тексты многих треков содержат ненормативную лексику, пропаганду запрещенных веществ и секса.
Минкультуры региона направило организаторам письмо с требованием обеспечить соблюдение не только норм действующего законодательства, но и морально-нравственных принципов и правил.
Как сообщило челябинское УФАС, из регионального управления Роскомнадзора в УФАС было перенаправлено обращение депутата Ленинского избирательного округа, который рассказал о жалобах родителей несовершеннолетних детей на анонсы концерта Элджея. Челябинское УФАС изучит информацию на предмет наличия в ней сведений рекламного характера. В пресс-службе УФАС РИА Новости пояснили, что, несмотря на отмену концерта, управление ФАС продолжит изучать информацию.
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28 января, 19:48Культура
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