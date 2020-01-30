В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве , сообщает пресс-служба столичного главка МВД

В полиции пояснили, что 26 января получили из больницы сообщение о пациенте с тупой травмой живота. Вскоре мужчина скончался. По словам медиков, травма носила насильственный характер.

Как выяснило следствие, травму мужчина получил 20 января в магазине на Симферопольском бульваре. Задержать подозреваемого удалось 29 января в деревне Коробово Ленинского городского округа Подмосковья. Это оказался сотрудник магазина, кассир-контролер 1994 года рождения.

На появившихся в соцсетях кадрах с места происшествия видно, как кассир бьет покупателя в область груди, а когда тот падает, наносит ему удар ногой.

По словам разместивших видео, причиной конфликта стала кража банки кофе, а удар был таким сильным, что у мужчины разорвалась селезенка.