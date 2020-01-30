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В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
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РИА Новости

В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя

12:05 30.01.2020 (обновлено: 14:48 30.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКассир в супермаркете
Кассир в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Кассир в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
В полиции пояснили, что 26 января получили из больницы сообщение о пациенте с тупой травмой живота. Вскоре мужчина скончался. По словам медиков, травма носила насильственный характер.
Как выяснило следствие, травму мужчина получил 20 января в магазине на Симферопольском бульваре. Задержать подозреваемого удалось 29 января в деревне Коробово Ленинского городского округа Подмосковья. Это оказался сотрудник магазина, кассир-контролер 1994 года рождения.
На появившихся в соцсетях кадрах с места происшествия видно, как кассир бьет покупателя в область груди, а когда тот падает, наносит ему удар ногой.
По словам разместивших видео, причиной конфликта стала кража банки кофе, а удар был таким сильным, что у мужчины разорвалась селезенка.
Задержанному предъявили обвинение по статье УК России "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть". Следователи будут ходатайствовать в суде о заключении его под стражу.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Никто и нигде, не имеет право распускать руки, если его жизни не угрожают. Если идет нарушение в магазине, то надо было вызвать правоохранительные органы, а не избивать человека. За такое надо безжалостно сажать, так как это несет угрозу обществу и давать огромне сроки, чтобы никому повадно не было. А то в последнее время уж слишком много рукоприкладства в нашей стране (тот же Кокорин с Мамаевым, которых досрочно выпустили, что не следовало делать, по моему мнению).
30 января, 14:47
Valery Baykov
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