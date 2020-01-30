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Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
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РИА Новости

Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока

11:56 30.01.2020
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Медики исключили коронавирус у троих госпитализированных жителей Владивостока, ранее побывавших в КНР, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
Ранее в четверг власти сообщили, что в медицинские организации самостоятельно обратились три жителя Владивостока, ранее побывавшие в Китае. Они госпитализированы, обследованы, ждут результата анализов.
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"Все результаты пришли отрицательные. Ни у одного коронавирус не подтвердился", - сказал собеседник агентства.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
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Распространение нового коронавирусаКитайВладивостокРоссияОбщество
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