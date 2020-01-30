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Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
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РИА Новости

Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT

11:52 30.01.2020 (обновлено: 13:21 30.01.2020)
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© Фото : RTКорреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни
Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни
© Фото : RT
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии корреспондентке телеканала RT Вафе Шабруни, сообщило Минобороны.
Шабруни накануне получила ранение при взрыве мины в сирийском городе Маарат-эн-Нуман.

"По решению министра обороны Сергея Шойгу военные медики российской группировки войск в Сирии незамедлительно прибыли в городскую больницу Хама", — сказано в релизе.

Вечером того же дня с авиабазы Хмеймим в Хаму направили российский транспортный вертолет.
"После оказания неотложной медицинской помощи, Вафа Шабруни в сопровождении российских военных врачей была доставлена на авиабазу Хмеймим. В течение прошедшей ночи Шабруни проводилась комплексная терапия, проведены два сеанса телемедицинских консультаций с ведущими специалистами Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко", — отмечает ведомство.
Сейчас состояние Шабруни оценивается военными медиками как тяжелое стабильное. Прорабатывается вопрос о ее доставке в Россию "для оказания высококвалифицированной медицинской помощи в одном из ведомственных лечебных учреждений".
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поблагодарила российских военных и лично министра обороны Сергея Шойгу за спасение журналистки.
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков
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