Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские военные медики спасли жизнь раненной в Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии корреспондентке телеканала RT Вафе Шабруни, сообщило Минобороны

Шабруни накануне получила ранение при взрыве мины в сирийском городе Маарат-эн-Нуман.

"По решению министра обороны Сергея Шойгу военные медики российской группировки войск в Сирии незамедлительно прибыли в городскую больницу Хама", — сказано в релизе.

Вечером того же дня с авиабазы Хмеймим в Хаму направили российский транспортный вертолет.

"После оказания неотложной медицинской помощи, Вафа Шабруни в сопровождении российских военных врачей была доставлена на авиабазу Хмеймим. В течение прошедшей ночи Шабруни проводилась комплексная терапия, проведены два сеанса телемедицинских консультаций с ведущими специалистами Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко", — отмечает ведомство.

Сейчас состояние Шабруни оценивается военными медиками как тяжелое стабильное. Прорабатывается вопрос о ее доставке в Россию "для оказания высококвалифицированной медицинской помощи в одном из ведомственных лечебных учреждений".