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В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

11:51 30.01.2020 (обновлено: 12:12 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкИндия
Индия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на территории индийского штата Керала, сообщило информационное бюро правительства Индии.
"В штате Керала был зарегистрирован один положительный случай заболевания новым коронавирусом у студента, обучающегося в университете Уханя", - говорится в заявлении.
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
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Состояние пациента стабильное, он находится под наблюдением.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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